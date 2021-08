Barbara D’Urso ama condividere sui social le foto del suo passato, comprese quelle in cui è ritratta con alcuni dei suoi più famosi colleghi.

Barbara D’Urso è uno dei volti più famosi del piccolo schermo italiano e nel corso della sua carriera sono tanti gli incontri che la conduttrice ha avuto con alcuni dei personaggi più famosi del mondo dello spettacolo. Scopriamo quali sono stati i vip a cui la conduttrice è rimasta più affezionata e ripercorriamo alcuni degli anni d’oro della tv grazie alle sua raccolta di foto personali.

Barbara D’Urso: le foto del passato

Anche se il loro rapporto d’amicizia non è molto noto, Barbara D’Urso è un’amica di vecchia data di Carlo Verdone. Sui social la stessa conduttrice ha postato un’immagine risalente alla fine degli anni ’80 dove è ritratta proprio in compagnia del celebre attore.

La conduttrice ama anche ricordare via social il suo grande amore per Mauro Berardi, padre dei suoi due figli (Giammauro ed Emanuele). Il produttore e la D’Urso curiosamente festeggiano il loro compleanno lo stesso giorno (il 7 maggio) e ogni anno lei non perde occasione per rivolgergli i suoi personali auguri. I due hanno mantenuto un buon rapporto nonostante la fine del loro grande amore.

Altro grande amico della conduttrice è stato il compianto batterista Stefano D’Orazio. Quando l’artista è scomparso lei gli ha dedicato un messaggio d’affetto via social, dove ha scritto: “Anni e anni e anni e anni di Santo Stefano insieme…a ridere…e volerci bene…Manchi”.

Altra amicizia importante la conduttrice è stata quella con l’attore Massimo Troisi, scomparso nel 1994.

Sui social la D’Urso ha anche postato uno scatto ironico in cui è ritratta insieme a Raimondo Vianello. “Ovviamente io non sapevo che durante la foto mi stesse facendo le corna”, ha scherzato nella didascalia al suo post.

Negli anni ’90 la conduttrice posò anche con un giovanissimo Rosario Fiorello.