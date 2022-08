Da Robin Williams a Kurt Cobain, scopriamo quali sono state alcune delle star che hanno deciso di mettere tragicamente fine alla loro vita.

Molti suicidi hanno sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo a causa della popolarità dei loro protagonisti. Scopriamo quali sono state le star fragili che, per motivi spesso drammatici, hanno deciso di togliersi la vita.

Robin Williams

Le star che si sono tolte la vita

Robin Williams si è tolto la vita l’11 agosto 2014 in California. Sembra che al momento della scomparsa l’attore avesse da poco scoperto di avere la malattia del Parkinson e da oltre un anno avrebbe convissuto con le allucinazioni visive causate dalla patologia. “La vera tragedia della sua vita è che, quando è morto, non aveva una risposta a quello che gli stava accadendo. Non ha mai saputo cosa fosse questa cosa”, ha dichiarato la moglie dell’attore a SkyNews.

Il 20 luglio 2017 è stato invece il famoso leader dei Linkin Park Chester Bennington a togliersi la vita. Il cantante sarebbe stato affetto da tempo di depressione e due mesi prima della sua morte sarebbe stato profondamente toccato dalla scomparsa (anch’essa avvenuta per suicidio) del suo amico musicista Chris Cornell (morto il 18 maggio 2017).

Un destino simile a quello dei due artisti è stato quello del compianto frontman dei Nirvana Kurt Cobain, rinvenuto senza vita il 5 aprile 1994 a Seattle. Sulla scomparsa del cantante sono state fatte numerose supposizioni, soprattutto visto che l’arma con cui si è tolto la vita è stata un fucile (e a molti risulta difficile credere che sia riuscito a spararsi da solo con quel tipo di arma da fuoco).

Un’altra drammatica morte che ha scosso il mondo Hollywoodiano è stata quella della famosa diva Marilyn Monroe, avvenuta il 5 agosto 1962 a Los Angeles. Sulla scomparsa dell’attrice sono state fatte innumerevoli speculazioni, ma ufficialmente sembra che sia morta per un’overdose da barbiturici.

L’8 giugno 2018 a togliersi la vita è stato Anthony Bourdain, il celebre chef che in quel periodo della sua vita era legato a Asia Argento. Sembra che lo chef soffrisse da tempo di depressione.

