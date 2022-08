Scopriamo quali sono le coppie vip più famose e che sono durate più a lungo nonostante non fossero mai state sposate.

Da Piqué a Shakira passando per Oprah e Stendman Graham: scopriamo quali sono state le unioni tra star più longeve del mondo e che non sono mai giunte all’altare (nonostante in tanti tra i fan sperassero di sì).

Le star che hanno deciso di non sposarsi

Quella tra Gerard Piqué e Shakira è stata un’unione che ha fatto sognare centinaia di fan in tutto il mondo e che è stata coronata dall’arrivo di due splendidi figli. I due sono stati insieme per ben nove anni, ma purtroppo si sono detti addio nel 2022. “Un matrimonio non cambierebbe tutto quello che abbiamo”, aveva dichiarato Piqué a Vanity Fair nel 2014.

Shakira e Gerard Piqué

Eva Mendes e Ryan Gosling stanno insieme dal 2011 e insieme hanno avuto le due figlie, Esmeralda e Amanda. Nonostante i due rappresentino una delle coppie più longeve di Hollywood, entrambi hanno ammesso di non avere alcuna intenzione di convolare a nozze. “Se torniamo alle origini possiamo dire che non ci sia nulla di romantico nel matrimonio, principalmente si trattava di un’unione di proprietà, soldi, possedimenti. Non capisco l’enfasi che le persone mettono nelle loro nozze“, ha dichiarato la Mendes a Vanity Fair.

Anche Oprah Winfrey e Stedman Graham sono una coppia inossidabile: i due stanno insieme dal 1988, ma hanno sempre preferito non unirsi in matrimonio. “Il matrimonio richiede un differente modo di essere, a cui non sarei stata in grado di adattarmi”, ha svelato Oprah a People in merito alla questione.

Kurt Russell e Goldie Hawn stanno insieme dal 1983 e ancora oggi rappresentano una delle coppie più unite dello show business. Nonostante questo i due hanno sempre affermato di non avere alcuna intenzione di convolare a nozze.

