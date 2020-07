Sono tantissimi i vip con la vitiligine, molti la nascondono e se ne vergognano, altri invece ne hanno fatto il loro punta di forza. Così hanno dato coraggio a molti…

Molte star hanno delle macchie sulla pelle, ma grazie al make up, tendono a nascondere questo difetto. Sono davvero tanti i vip con la vitiligine, ma molti di loro hanno cercato di non nascondere più queste chiazze più chiare sulla pelle, rafforzando tramite di loro l’autostima e dando coraggio a chi ne soffre di non vergognarsi. Vediamo chi sono…

Chi sono le persone famose che hanno la vitiligine?

Luca Onestini, l’ex tronista di Uomini e Donne, durante il programma non aveva mai parlato di questo suo problema. Ma una volta entrato nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip, non ha più nascosto le sue macchie alle ginocchia e così i fan hanno scoperto la malattia. Il ragazzo si è mostrato senza vergogna, anche perché non ce n’era bisogno, in pantaloncini corti e ha parlato della malattia con tutti.

Anche Alex Migliorini, un’altro tronista del programma di Maria De Filippi, ha raccontato con vergogna di soffrire di vitiligine, suscitando l’affetto da parte del pubblico. Ma ben presto, la sua scelta, Alessandro D’Amico, ha ammesso di amare di lui anche le sue macchie.

Kasia Smutniak soffre di vitiligine e lo ha comunicato attraverso un post Instagram.

Winnie Harlow è una modella che ha partecipato al programma America’s Next Top Model, ed è diventata famosa grazie a questo. La donna presenta delle macchie chiare su tutto il corpo, in particolare sul volto. Le sue chiazze sembrano dei disegni, tanto che quella in viso la fa sembrare una farfalla. In seguito ad aver subito moltissimi attacchi di bullismo, ha fatto della sua malattia un punto di forza, tanto da aver rifiutato ogni cura.

Anche Michael Jackson ha sofferto di questo problema, anche se il colore della sua pelle ha fatto la storia…