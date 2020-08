Non solo Harry e Meghan: sui social un’altra delle coppie più seguite è quella formata da Carlo Filippo di Svezia e sua moglie, l’ex attrice Sofia Hellqvist.

Il 31 agosto il Principe Carlo Filippo di Svezia e sua moglie, Sofia Hellqvist, hanno festeggiato il secondo compleanno del piccolo Gabriel, loro secondogenito e duca di Dalarna. La coppia è una delle più amate tra i reali di tutto il mondo, e la loro bellezza li ha resi dei rispettabili “rivali” (quanto a successo social) rispetto a Harry e Meghan o a Kate e William.

Carlo Filippo di Svezia e Sofia Hellqvist: la coppia reale che seduce i social

Belli, ricchi e con una famiglia che suscita invidia sui social: Carlo Filippo di Svezia e sua moglie (l’ex attrice Sofia Hellqvist, oggi conosciuta come Sofia di Svezia) sono indicati da molti come i degni rivali di Harry e Meghan.

Sofia Hellqvist e Carlo Filippo di Svezia

La coppia è convolata a nozze il 13 giugno 2015 e hanno avuto due splendidi bambini: Alexander, duca di Södermanland, nato il 19 aprile 2016, e Gabriel, duca di Dalarna, 2 anni compiuto lo scorso 31 agosto. Proprio del piccolo è stato condiviso uno scatto dal profilo ufficiale della coppia, che lo ha voluto omaggiare con una sua tenera foto (la quale ha ovviamente fatto il pieno di like!).

Il passato di Sofia Hellqvist, principessa di Svezia

Anche se la loro pagina social è meno seguita rispetto a quelle ufficiali dei reali Inglesi, le foto della coppia ottengono sempre moltissimi commenti positivi e il sito Insider, un anno fa, li ha indicati come coppia reale più bella della “blogosfera”. Nel 2010 la notizia della loro relazione diede scandalo per via del passato da attrice di Sofia Hellqvist, conosciuta anche come modella di intimo (e quindi considerata da molti poco idonea a un ruolo da principessa).