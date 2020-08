I cibi più ricchi di flavonoidi: ecco una lista di 10 alimenti molto comuni sulle nostre tavole che non possono mancare in una dieta sana ed equilibrata.

L’elisir di eterna giovinezza forse non esiste, ma ci sono sostanze che possono aiutarci a rimanere in forma e a rimandare l’inevitabile invecchiamento. Ad esempio i flavonoidi, antiossidanti naturali che servono per migliorare la circolazione sanguigna, a mantenere un buon funzionamento del fegato, ma anche a rafforzare il nostro sistema immunitario. Insomma, sono un aiuto fondamentale per rimanere sani e forti. Ma in quali alimenti possiamo trovarli? Eccone dieci che non possono mancare nella nostra dieta!

Flavonoidi: cibi che contengono l’antiossidante naturale

Partiamo dal vino rosso. Lo sapevi che un buon bicchiere di vino al giorno può aiutare a migliorare la circolazione? L’importante è non esagerare! Un’altra bevanda da prendere in considerazione è il tè verde, utile per combattere l’invecchiamento. E in questo caso possiamo berne pure più di una tazza, se ne abbiamo voglia. Passiamo quindi alla frutta, e in particolare a un gustoso frutto troppo spesso sottovaltutato: il kiwi. Ricco di vitamina C, aiuta a rafforzare le difese immunitarie me anche a prevenire l’invecchiamento.

marmellata di kiwi

Ma come non ricordare anche i mirtilli, un frutto di bosco ricco non solo di flavonoidi, ma di tante altre sostanze che aiutano il nostro organismo a rimanere in forma smagliante! Ci sono poi le cipolle, che specialmente nella varietà rossa sono non solo molto gustose, ma anche ricche di questi antiossidanti di fondamentale importanza.

Cipolle

Se ami poi la verdura, sono tantissimi gli alimenti che possono arricchirti di flavonoidi. Ad esempio la lattuga, ma anche cavoli e broccoli, perfetti aiutanti per la nostra salute, specie se utilizzati come base per le nostre minestre durante l’inverno. E poi ricordiamoci degli spinaci, ricchi anche di fibre, acqua e vitamina K.

E chiudiamo questa lista di cibi immancabili sulle nostre tavole con un dessert non solo buonissimo, ma anche molto salutare: il cioccolato fondente. Oltre ad aiutare il nostro umore e a rappresentare un perfetto rimedio allo stress, il cioccolato fondente è anche una fonte inesauribile di antiossidanti. Una scusa in più per inserirlo stabilmente nella nostra dieta!