Il Chin Bob è l’ultima frontiera in fatto di taglio di capelli. Adatto alle donne di tutte le età, il chin bob è un taglio, al mento, che vi conquisterà.

Siete alla ricerca di un taglio corto e giovanile? Stanchi di trascorrere il tempo tra phon e piastra? Beh abbiamo la soluzione che fa per voi. Si tratta del Chin bob, il taglio che ha conquistato le donne di tutto il mondo. La prima regola, infatti, è cambiare e questo è un taglio che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di viso e a qualsiasi età voi abbiate.

Chin Bob: cos’è e che colori usare

Letteralmente si chiama chin-lenght bob ed è uno dei tagli più richiesti di quest’anno. In moltissime, giovanissime e non solo, infatti, hanno deciso di cambiare il proprio look e hanno optato per una sorta di carrè.

La particolarità del chin bob, che lo differenzia da tutti gli altri tagli, inoltre, è quello di vedere sia la parte posteriore che anteriore della propria chioma di pari lunghezza. Il taglio, inoltre, si ferma proprio al mento e conferisce un’aria non solo chic, ma anche glamour allo stesso tempo.

Con questo taglio, inoltre, potrete dare ai vostri capelli la chioma che preferite, sia liscia che ondulata o mossa. Insomma largo all’immaginazione.

donna capelli corti

Chin Bob: che colore usare

Se avete deciso di cambiare look e di dare una svernata ai vostri capelli, beh dovete pensare anche di cambiare colore. Con il chin bob, inoltre, è possibile colorare la chioma di qualsiasi colore si voglia, optanto per le tonalità che più vi aggradano.

Dal biondo platino al mogano, dal rosso al bronde, le donne molto spesso decidono il colore dei propri capelli non solo in base all’umore ma anche in base alle star che lo indossano. Se invece non volete stravolgere più di tanto il vostro look, potete sempre puntare a dei riflessi per rendere ancora più luminosi i vostri capelli.

Un’altra chicca che possiamo suggerirvi, infine, è il sunshine glam, ossia un riflessante che dà luce ai vostri capelli dalla radice fino alle punte.