Dal prestare attenzione all’assomigliare a un ex al gesticolare: ecco sei motivi per cui ci sentiamo attratti dall’altro sesso.

Bionda, mora, alti, bassi i canoni di chi ci piace possono essere molteplici. Vi siete mai chiesti come mai ci piacciono alcune persone piuttosto che altre? Secondo uno studio condotto dal The Independent, inoltre, sono stati individuati ben 6 motivi per cui siamo attratti da alcune persone, piuttosto che da altre.

Dal sembrare disinteressati all’assomigliare a un ex: le regole dell’attrazione

Quando ci piace qualcuno o quando abbiamo consapevolezza che una persona possa avere un attrazione nei nostri confronti, mettiamo in atto una serie di comportamenti per mandare dei segnali.

La prima regola, però, è quella del sembrare disinteressati. Uno studio svolto nel 2014, durante uno speed date ha visto come gli uomini sembrano trovare interessanti le donne che non palesano, subito, il loro interesse.

Adottare l’espressione giusta. Anche il comportamento non verbale ha la sua importanza. Molto spesso, infatti, ci piacciono gli uomini attraenti e con un ampio sorriso. Nel caso inverso, invece, sembra che una donna con un’aria di orgoglio sarebbe più attraente agli occhi di un uomo.

Secondo uno studio del 2011, inoltre, sembra che l’assomigliare a un ex sia un punto a favore affinché ci accorgiamo dell’altra persona.

Gesticolare sembra essere un’ottima arma di seduzione. Noi italiani, inoltre, siamo conosciuti all’estero proprio per questo modo che abbiamo di parlare.

Coppia Abbraccio Torace

Dal guardarsi negli occhi al profumo: ecco cosa ci attrae nell’altro sesso

Gli opposti si attraggono? Secondo alcune leggende e miti sembrerebbe proprio di sì, ma diversi studi hanno smentito questo luogo comune.

Mostrare interesse e attenzione all’altro è una giusta chiave per entrare nelle grazie della persona che ci piace. Una persona che mostra interesse e ascolta quello che si ha da dire, inoltre, viene vista con un occhio diverso rispetto a chi ci ignora.