Com’è e dove si trova la casa di Flavio Insinna? Il conduttore e attore vive in un bellissimo appartamento con la compagna Adriana.

Conduttore e attore apprezzato e qualche volta criticato, Flavio Insinna non ha mai lasciato la sua città natale. Viaggia per lavoro, ma appena può torna a casa. Sapete dove abita? La sua dimora lo rispecchia e la cucina è assai particolare.

Flavio Insinna: com’è e dove si trova la sua casa

Classe 1965, Flavio Insinna è nato il 3 luglio a Roma. Pur viaggiando tanto per lavoro, il conduttore e attore ha scelto di stabilirsi in pianta stabile nella città che l’ha visto venire al mondo. Stando a quanto si coglie dalle sue condivisioni social, abita in un bellissimo appartamento situato nel centro storico della Capitale.

Per quel che riguarda la sfera privata, Flavio è sempre stato molto riservato. Eppure, non sempre si può sfuggire ai paparazzi. Insinna convive con Adriana Riccio, che ha conosciuto nel 2016 durante il programma Affari tuoi. Mentre lui vestiva i panni di conduttore, lei era la concorrente del Veneto. Stando a quanto sostengono i beninformati è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma i due sono usciti allo scoperto solo nel 2017. Adriana non compare mai sui social del compagno, ma immaginiamo che abbia dato un tocco di femminilità alla dimora che ha visto nascere e crescere il loro amore. Magari è opera sua un bel quadro di arte contemporanea sulle tinte del nero e del bianco ghiaccio.

La casa di Insinna ha uno stile classico. Presenta pavimenti in parquet in tutte le stanze e numerosi tappeti colorati. Da grande amante di animali, Flavio possiede sia cani che gatti, ai quali è permesso salire sui divani o sdraiarsi sui tappeti.

Flavio Insinna: la cucina è assai particolare

Senza ombra di dubbio, la stanza più particolare della casa di Flavio Insinna è la cucina. Al soffitto sono appesi dei palloncini di ceramica, uno azzurro e l’altro nero, mentre alle pareti ci sono maxi posate in argento.

In un angolo della casa, il conduttore e attore ha appeso alla parete diverse foto d’epoca. Sono in bianco e nero, per cui immaginiamo che siano scatti di famiglia.

Infine, la dimora non poteva che avere un bel terrazzino, dove Flavio si diletta con il giardinaggio. Le sue piante preferite sono quelle grasse.