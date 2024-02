In Italia ci sono ben 10 Carnevali storici che mirano a diventare Patrimonio Unesco: vediamo quali sono e quando si festeggiano.

Anche per il Carnevale, in Italia, vige il detto: regione che vai tradizione che trovi. Per qualcuno si tratta di un periodo inutile, talvolta ridicolo, ma si parla sempre di cultura ed è giusto celebrarla come si deve. Al momento, sono 10 i Carnevali storici nostrani che vogliono diventare Patrimonio Unesco. Vediamo quali sono e quando si festeggiano.

Italia: 10 Carnevali storici vogliono diventare Patrimonio Unesco

Il Carnevale può piacere o meno, ma nessuno può negare l’importanza culturale che porta con sé. A sognare di diventare Patrimonio dell’Unesco sono ben 10 Carnevali storici italiani. La richiesta è stata inviata qualche tempo fa, ma ancora non si conosce l’esito. In attesa di scoprire se otterranno o meno il riconoscimento, vale la pena vedere quali sono le città d’Italia dove il periodo carnascialesco ha un valore uguale, se non superiore, a tutte le altre festività dell’anno.

Al primo posto troviamo Fano, nelle Marche. E’ l’unico che prevede il lancio di dolciumi – ben 200 quintali – dai carri allegorici. Questi ultimi sfilano per ben tre domeniche, che nel 2024 sono: 28 gennaio, 4 e 11 febbraio. Il tema di quest’anno è In viaggio col Vulón: Fuori dalle righe…e dagli spazi!. I festeggiamenti coinvolgono l’intera cittadinanza e vanno avanti per tre weekend.

In Sicilia troviamo ben Carnevali storici: Acireale, Avola, Melilli e Sciacca. Ad Acireale va in scena dal 28 gennaio al 13 febbraio 2024 ed è considerato quello più bello dell’intera isola. Sfilano sia carri allegorici che maschere singole. Quello di Avola, fissato dall’8 al 13 febbraio, prevede sia i carri che i gruppi mascherati. Stessa durata per il periodo carnascialesco di Melilli, che presenta carri assai particolari, in miniatura, a causa delle sue viuzze tanto strette della città. Infine, abbiamo Sciacca, dove si festeggia per quattro giorni: 10, 11, 17 e 18 febbraio. Anche in questo caso ci sono sia carri che gruppi mascherati.

Carnevali storici d’Italia: città che vai carro che trovi

Tra i 10 Carnevali storici d’Italia che mirano a diventare Patrimonio dell’Unesco troviamo anche Cento, in Emilia Romagna. Unico ad essere gemellato con il carnevale di Rio de Janeiro, nel 2024 si festeggia dal 28 gennaio al 25 febbraio. Carri allegorici, maschere singoli e gruppi, ma anche le bellissime opere in cartapesta realizzate dalle associazioni carnevalesche della città. E’ veramente uno spettacolo unico. Restando nella regione emiliana, troviamo anche San Giovanni in Persiceto, che si svolge dal 3 al 18 febbraio.

Spostandoci in Toscana, c’è Foiano, dal 28 gennaio al 25 febbraio, per cinque domeniche di fila. Vengono realizzati quattro grandi carri in cartapesta da veri e propri artisti, che rappresentano altrettanti ‘fazioni’ della città. In Puglia, invece, c’è lo storico Carnevale di Putignano, dal 17 gennaio all’8 febbraio. Si festeggia ogni giovedì, ognuno dedicato a categorie diverse: vedovi, pazzi, donne sposate e uomini sposati. Nel 2024, il tema centrale è il viaggio.

Infine, in Sardegna, spicca Tempio Pausania, che si celebra dall’8 al 13 febbraio. Sono otto i carri allegorici che sfilano per la città e si sfidano per ottenere il premio di miglior gruppo dell’anno.