Chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2024 secondo l’intelligenza artificiale? Il nome non stupisce: l’IA è d’accordo con i bookmaker.

L’intelligenza artificiale, nel 2024, esprime pareri anche sul Festival di Sanremo. A qualche giorno dal debutto, l’IA ha fornito il suo personale (forse neanche troppo) podio: il nome del vincitore, ad essere onesti, non stupisce. Vediamo che è il trionfatore della kermesse secondo ChatGPT.

Sanremo 2024: il vincitore secondo l’intelligenza artificiale

Il Festival di Sanremo 2024 sta scaldando i motori: tra qualche giorno, Amadeus salirà sul palco dell’Ariston e darà il via alla sua quinta edizione consecutiva nei panni di conduttore e direttore artistico. C’è grande fermento nell’aria e gli italiani non vedono l’ora di trascorrere cinque serate in compagnia di buona musica, look alternativi, gag esilaranti e scivoloni più o meno prevedibili. Non solo, c’è anche il Fantasanremo a movimentare la kermesse. In questo clima di agitazione, a dare un pizzico di pepe in più ci ha pensato l’intelligenza artificiale, che ha già fornito il nome del vincitore.

Ovviamente, si tratta di una preferenza e non di una certezza matematica. Secondo l’IA, a vincere Sanremo 2024, sarà Annalisa. Ad essere sinceri, il suo nome non stupisce. Sono settimane che i bookmaker la danno come favorita per la vittoria. Non è che, sotto sotto, l’intelligenza artificiale si è accordata con gli scommettitori? Ironia a parte, questa previsione, considerando gli ultimi successi della cantante, è assolutamente plausibile.

AI in versione oracolo: le prime cinque posizioni di Sanremo 2024

Anche se secondo l’intelligenza artificiale sarà Annalisa a vincere Sanremo 2024, ci sono altri nomi che potrebbero conquistare il secondo o terzo posto, o addirittura scippare il trofeo alla Scarrone. Tra questi c’è Mahmood, che torna al Festival con una vittoria già conquistata in passato con il brano Soldi. L’IA ha qualche dubbio anche sui Negramaro, che potrebbero riuscire a far breccia nel cuore degli spettatori. Infine, tra il secondo e il quinto posto potrebbero esserci Alessandra Amoroso e Loredana Bertè.