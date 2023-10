Il viaggio a Dubai di Briatore e Nathan Falco ha scatenato le critiche degli haters e lo stesso imprenditore ha deciso di replicare.

Flavio Briatore e Nathan Falco sono partiti per Dubai e l’imprenditore non ha badato a spese, tra giri in quad nel deserto e viaggi in Mercedes. In tanti hanno preso di mira i due per via dei loro sfoggi di lusso e hanno espresso critiche e commenti sul profilo social di Nathan Falco. A replicare alla questione ci ha pensato lo stesso Flavio Briatore, che tra i commenti a un post pubblicato da suo figlio ha scritto con tono provocatorio:

“Adoro leggere i commenti dei rosiconi. Non ti curar di loro, intanto tu sei a Dubai e loro sfogano la frustrazione sulla tastiera…”.

Flavio Briatore

Flavio Briatore difende suo figlio Nathan Falco

Flavio Briatore non ha mai digerito le critiche degli haters, men che meno quelle rivolte a suo figlio. Durante la loro ultima vacanza a Dubai l’imprenditore ha quindi replicato contro i leoni da tastiera, e in tanti tra i suoi fan hanno messo like al suo post.

Insieme a Briatore e a Nathan Falco è partita per Dubai anche la showgirl Elisabetta Gregoraci, che alcuni giorni fa ha subito un improvviso e doloroso lutto. Lei e l’ex marito hanno manifestato il desiderio di mantenere la famiglia unita nonostante la loro separazione e per questo continuano a trascorrere insieme i periodi di vacanza e le feste comandate. Oggi Elisabetta Gregoraci è impegnata con Giulio Fratini, mentre Flavio Briatore sarebbe single. I due vip sono molto concentrati sull’educazione del figlio Nathan Falco, che presto frequenterà un prestigioso istituto in Svizzera.