Dopo Selvaggia Lucarelli anche Matteo Bassetti ha avuto da ridire sulle ultime affermazioni fatte da Fedez in tv.

Attraverso un messaggio su X, Matteo Bassetti ha commentato le recenti dichiarazioni fatte da Fedez a Che Tempo Che Fa in merito alla salute mentale, e che non hanno mancato di suscitare le reazioni da parte del pubblico in rete (e anche quella di Selvaggia Lucarelli).

“Vi ricordate Fedez e Rosa Chemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente Rosa Chemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e piu’ giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul “bonus psicologo”. È la stessa persona? Quanta incoerenza!”, ha scritto l’infettivologo via social.

Matteo Basseti contro Fedez

Durante la sua ultima intervista a Che Tempo Che Fa, Fedez ha parlato dell’importanza della salute mentale e, con le sue affermazioni, ha suscitato le reazioni da parte del pubblico social. A quanto pare tra coloro che l’hanno trovato incoerente vi è anche l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha scritto un post infuocato facendo riferimento agli eventi che hanno visto protagonista il rapper a Sanremo. Nelle scorse ore contro di lui si è espressa anche Selvaggia Lucarelli, ma al momento il marito di Chiara Ferragni ha preferito non replicare. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

“La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo. Non sono diventato una persona migliore perché ho avuto altri problemi con la salute mentale ma ci sto lavorando”, ha dichiarato il rapper a Che Tempo Che Fa, e ancora: “Dopo l’ultimo episodio la paura è tornata abbastanza, non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita di nuovo”.