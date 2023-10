Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez con la giornalista che ha replicato duramente alle recenti parole del rapper.

Non si è fatta attendere, e non poteva essere altrimenti, la replica, senza peli sulla lingua, di Selvaggia Lucarelli a Fedez. Il rapper aveva parlato di lei senza mai nominarla nel corso della sua ospitata a ‘Che Tempo Che Fa’ e in queste ore la donna ha voluto sottolineare quale sia, per lei, “il metodo Fedez”.

Selvaggia Lucarelli e il “metodo Fedez”

Selvaggia Lucarelli

Con una serie di lunghe e articolate stories su Instagram, la Lucarelli ha “smascherato” quello che lei stessa ha definito “il metodo Fedez”.

La premessa della giornalista è stata chiara: “Ieri sera non ho visto l’intervista di Fazio ma avevo una decina di messaggi così e ho visto qualche tweet che mi nominava. Il tutto mi ha stupita per due motivi: il primo è che non ho capito cosa avessi a che fare io con una sua intervista sulla salute mentale. La seconda è che evidentemente il tentativo di shitstorm su di me era fallito miseramente, il che racconta bene quanto la gente abbia imparato a conoscere il suo metodo”.

Da qui ecco la spiegazione nel dettaglio: “Lui usa le interviste così, portandosi il discorsetto sul nemico da casa. Il nemico, nella sostanza, è chiunque osi non adularlo”. E ancora: “La prima cosa che fa, fingendo di buttarla lì, è la delegittimazione del suo ‘nemico’. E quindi mi chiama giornalista che non è più una giornalista. Ora, quello che non sa è che si stava facendo intervistare da una persona che come me era giornalista e ha riconsegnato come me il tesserino”.

Ma il sistema usato dal rapper continuerebbe ancora: “Poi passa al vittimismo rancoroso, in perfetto stile Meloni. ‘Lei (la cattiva), mentre io (il buono) stavo passando un momento no, ha scritto che sono ‘un narcisista patologico facendo una diagnosi cosa che non può fare un giornalista'”.

Le parole della Lucarelli sono andate avanti sino a spiegare, per lei, la ragione per la quale il rapper cerchi di chiamarla in causa: “Io sono la sua spina nel fianco, me ne rendo conto. E lo sono perché è circondato da adulatori, giornalisti compresi, per cui da narcisista qual è soffre anche l’idea che ci sia una persona a criticarlo. Cioè non sono l’unica, a dire il vero, ma mi soffre di più che sono nei suo regno, i social”.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori repliche da parte dell’artista o se semplicemente i due andranno avanti a colpi di botta e risposta a distanza.

Di seguito anche un post Instagram di Che Tempo Che Fa con alcune parole del rapper sul tema salute mentale: