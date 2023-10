Fedez è stato ospite a Che Tempo Che Fa, e non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro Selvaggia Lucarelli.

Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Fedez ha parlato di salute mentale e ha lanciato un appello affinché il governo non tagli i fondi per il bonus psicologico. A seguire il rapper non ha perso occasione per scagliare una bordata contro Selvaggia Lucarelli, che in passato – in più d’un occasione – lo ha criticato via social lasciando intendere di considerarlo un “narcisista patologico”.

“Una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma usando questa dicitura come sinonimo di pe*o di merda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad caz**um”, ha dichiarato il rapper, a cui Fazio ha risposto: “Sono totalmente d’accordo, le parole sono importanti”.

Fedez

Fedez: la bordata a Selvaggia Lucarelli

Fedez non ha fatto segreto di essere in cura da un terapeuta e in passato ha confessato anche di aver sofferto di alcuni effetti collaterali a lui dati a uno psicofarmaco. A Che Tempo Che Fa il rapper ha confessato: “Una mia amica mi ha convinto a parlarne dicendo che dovevo raccontare la mia esperienza anche rispetto all’utilizzo degli psicofarmaci. Dopo quell’intervista ho iniziato a capire quanto questa situazione fosse un’emergenza”

Il marito di Chiara Ferragni non ha perso occasione per scagliare inoltre una frecciatina contro Selvaggia Lucarelli e, pur non facendo direttamente il nome della giudice di Ballando con le Stelle, ha fornito alcuni indizi che sembrano confermare che si riferisse proprio a lei (visto che effettivamente ha riconsegnato il suo tesserino da giornalista e in passato ha criticato il rapper per il suo narcisismo via social).

Al momento la Lucarelli non ha replicato alle parole del rapper, ma in passato sul suo conto ha scritto: “Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata”.