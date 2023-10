Anna Pettinelli ha confessato a Verissimo di avere un nuovo amore: si tratterebbe di un cuoco di nome Giuseppe.

Un nuovo amore in vista per Anna Pettinelli? L’insegnante di Amici, ospite a Verissimo, ha confessato di frequentare da alcuni mesi un uomo di nome Giuseppe, che di professione fa il cuoco.

“A Carolina (la figlia, ndr) lui piace molto dice che è un bell’uomo che ha l’età giusta perché finora ho sempre avuto uomini più giovani. E io spero sia quello giusto perché Silvia te lo dico se non va bene con questo mi faccio monaca. (…) Cucina molto bene perché fa il cuoco prima faceva altro ma ora ha seguito la sua passione. Si chiama Giuseppe, ma di piú non saprete. Sono scaramantica”, ha rivelato.

Anna Pettinelli

Anna Pettinelli: il nuovo amore

A Verissimo Anna Pettinelli si è finalmente confessata apertamente in merito alla sua nuova storia d’amore con un uomo di nome Giuseppe, e ha dichiarato: “Mi sono innamorata lentamente combattendo diffidenze e dubbi. Non è abituato ad avere una donna di spettacolo quindi tante gelosie”. I due farebbero coppia fissa dallo scorso maggio e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più.

In passato Anna Pettinelli è stato legata a Stefano Macchi e a Verissimo, in merito alle sue storie del passato, ha confessato: “Le storie passate sono un pò come i dolori del parto, se non uno non li dimenticasse non farebbe altri figli. I dolori si dimenticano e ci si innamora di nuovo. Non tengo rancore, ma certe cose non le perdonerò mai, non ci penso mai. Non perdono il tradimento, le bugie, l’opportunismo che certi rapporti hanno avuto, sono fantasmi del passato.” L’insegnante di Amici si deciderà a uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma?