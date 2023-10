Lisa Kudrow, storica amica e collega di Matthew Perry in Friends, avrebbe rotto il silenzio sulla scomparsa dell’attore.

Il Daily Mail sarebbe riuscito a intercettare Lisa Kudrow che, all’indomani dalla scomparsa del celebre attore Matthew Perry, suo storico collega in Friends, avrebbe espresso il suo cordoglio per la tragica notizia.

Stando a quanto riporta il Daily Mail la Kudrow avrebbe inoltre espresso le sue perplessità in merito alla presunta assunzione di farmaci che potrebbe aver causato la scomparsa dell’attore, ma al momento sulla questione non vi sono conferme e, per saperne di più, bisognerà attendere i risultati dell’autopsia.

Lisa Kudrow

Matthew Perry: i sospetti di Lisa Kudrow

Stando a quanto riporta il Daily Mail in merito alla scomparsa dell’attore 54enne Matthew Perry, la sua storica amica e collega Lisa Kudrow avrebbe detto: “Anche se nessuno vuole credere che siano stati i farmaci naturalmente è un pensiero nella mente di tutti il fatto che debba aver preso qualcosa che non doveva entrare in contatto con l’acqua troppo calda”.

L’ultimo post condiviso dall’attore sui social prima della scomparsa lo ritraeva proprio nella sua vasca idromassaggio in California e, tra i commenti al suo post, in tantissimi in queste ore stanno esprimendo il loro cordoglio. In passato Matthew Perry non aveva fatto segreto di aver sofferto dalla dipendenza da alcol e oppiacei.