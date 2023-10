A un anno e mezzo dalla grave emorragia cerebrale che lo ha colpito, Stefano Tacconi ha potuto finalmente fare ritorno a casa.

Dopo un’emorragia cerebrale e un lungo periodo di riabilitazione, Stefano Tacconi ha potuto finalmente fare ritorno a casa sua. Ad annunciare la lieta notizia ci ha pensato suo figlio Andrea che, mostrandosi sorridente insieme al padre sulla sedia a rotelle, ha scritto sui social:

“Ha vinto! Abbiamo vinto! Torniamo a casa, questa volta tutti insieme”. L’ex portiere della Juventus ha terminato la riabilitazione nel centro specializzato di San Giovanni Rotondo e la famiglia non vedeva l’ora di poterlo riavere a casa con sé.

Stefano Tacconi torna a casa

Stefano Tacconi ha finalmente concluso il lungo periodo di riabilitazione che l’ha visto protagonista nell’ultimo anno, a seguito della grave emorragia cerebrale che lo ha colpito il 23 aprile 2022. Oltre a suo figlio Stefano – che si è recato a prenderlo nel centro specializzato in cui era ricoverato – anche la moglie Laura Speranza ha voluto esprimere la sua gioia per il ritorno a casa del marito e ha scritto sui social:

“Voglio ringraziare tutti, nessuno escluso. Stefano tornerà a casa a Milano dove proseguirà la riabilitazione. Ma ci torna con una grande carica emotiva e fisica. A San Giovanni Rotondo abbiamo trovato veramente un mondo di emozioni, di aiuto, di forza. Sia da parte della scienza, sia da parte della fede, con Padre Pio, al quale, come sapete, siamo sempre stati molto devoti. Torniamo a Milano con tutto questo nel cuore e nella mente. Grazie”. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi, gli hanno espresso la loro vicinanza e il loro calore e non vedono l’ora di saperne di più su di lui e sulla sua vita privata.