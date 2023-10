Alessandro Basciano è tornato a Verissimo per difendersi dalle accuse a lui rivolte dall’ex fidanzata Sophie Codegoni.

La querelle tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sembra continuare e, nella sua ultima intervista a Verissimo, il dj è tornato a replicare e a smentire quanto affermato dalla ex fidanzata sul suo conto. “Amo ancora Sophie, nonostante quello che è successo spero che possiamo andare avanti insieme, per noi ma anche per nosta figlia… stavolta non piangerò sono già diventato un meme”, ha dichiarato, e ancora:

“Sophie è venuta qui per denigrarmi e insultarmi, io non le avrei mai fatto una cosa simile, abbiamo una figlia, non parlerei mai così della madre del mio bambino, non capisco come abbia fatto a essere così fredda, dice di stare male e poi esce tutte le sere per farsi fotografare, pensa solo alla sua immagine mediatica”.

Alessandro Basciano

Alessandro Basciano si difende a Verissimo

Alessandro Basciano è tornato a Verissimo per difendersi dalle accuse a lui rivolte dall’ex fidanzata Sophie Codegoni, madre di sua figlia Celine Blue. In particolare il dj ha affermato di non averla mai tradita e – come sostenuto invece da Sophie – di non averla mai schiaffeggiata. “Mai dato uno schiaffo. Io ero geloso ma sono contro la violenza, sono stato aggressivo verbalmente, ed è comunque sbagliato perchè anche le parole fanno male, ma non ho mai usato la violenza fisica”, ha ammesso.

Basciano ha sostenuto anche di esser stato vittima di un tranello orchestrato da Luzma Cabello, la cantante che avrebbe voluto cercare visibilità in Italia attraverso una finta liaison con lui. “Non ricordo bene la vicenda perché non sono solito bere e quella sera invece mi ero lasciato un po’ andare, ma so di non aver fatto nulla di male, quella ragazza mi ha usato e mi sta tuttora sfruttando per ricevere notorietà”, ha ammesso l’ex volto del GF Vip.

Sophie ha rivelato più volte di non credere a ciò che ha detto Basciano e ha sottolineato con fermezza di non essere intenzionata a tornare insieme a lui. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?