Belen Rodriguez ha postato sui social un messaggio che per molti avrebbe a che fare con le vicende relative alla sua vita privata.

La nuova storia di Belen Rodriguez con Elio Lorenzoni è valsa alla showgirl non poche critiche e finora Belen ha preferito non parlare apertamente della questione. Nelle ultime ore sui social lei stessa ha postato un messaggio che per molti sarebbe un chiaro sfogo alle critiche ricevute sulla sua vita privata, e ha scritto:

“Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire. Perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza. Rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi.”

Belen Rodriguez: lo sfogo via social

Belen Rodriguez ha postato sui social la foto di due cavalli e ha scritto un messaggio che, per molti, avrebbe a che fare con la sua vita privata. La showgirl argentina è stata bersagliata dalle critiche degli haters per via della sua storia con Elio Lorenzoni e tra i commenti al suo post c’è chi le ha scritto: “Ogni uomo che cambi dici sempre le stesse cose,e fai le stesse identiche cose. Non sei credibile così, sembra un copione già visto”, e ancora: “Sei monotona. Ogni storia le stesse cose…fino a quando…avanti il prossimo…”.

Appena qualche mese fa la showgirl si è separata per la terza volta da Stefano De Martino, con cui era tornata insieme nel 2021, all’indomani dalla sua separazione da Antonino Spinalbese.