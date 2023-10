Dalla tragica morte di Matthew Perry ai rumor sulle presunte nozze di Belen, scopriamo quali sono stati i gossip più discussi del weekend.

L’ultimo weekend di ottobre è iniziato con una notizia tragica per i fan di Friends: l’attore Matthew Perry., che aveva prestato il suo volto al Chandler della serie, si è spento a 54 anni. Per quanto riguarda i gossip del Bel Paese invece, Belen Rodriguez e Fedez sono tornati al centro dell’attenzione generale: scopriamo perché.

Matthew Perry è morto: il lutto

Il celebre volto di Firends, Matthew Perry, si è spento a 54 anni. L’attore è stato rinvenuto morto nella vasca da bagno del suo appartamento in California e sembra che a causare il suo decesso sia stato un arresto cardiaco. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio per la sua scomparsa.

Matthew Perry

Fedez: il problema della balbuzie

Fedez è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e, prima della diretta, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha spiegato perché avrebbe potuto finire per balbettare.

Fedez

Belen: nozze segrete con Elio?

Da alcuni mesi a questa parte Belen Rodriguez fa coppia fissa con b, e nelle ultime ore i fan dei social hanno notato che i due sembrino sfoggiare alle dita due anelli simili a delle fedi. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Belen Rodriguez

Luxuria innamorata

Ospite a Verissimo insieme a sua madre, Michela, Luxuria ha svelato per la prima volta di essere impegnata sentimentalmente. In tanti si chiedono se uscirà allo scoperto con il nuovo amore.

Vladimir Luxuria

La malattia di Giovanni Terzi

Giovanni Terzi è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e, durante la diretta del programma, ha svelato di avere una malattia rara. “Mi hanno trovato una malattia rara, che non può migliorare ma può fermarsi. Ho avuto paura, e mi sono chiesto: ‘ma perché proprio adesso che sono innamorato, i figli stanno bene?”, ha dichiarato.