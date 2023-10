Ha il cuore impegnato Vladimir Luxuria che ha svelato in tv di aver trovato la sua dolce metà. Ecco come ha reagito sua madre.

Dopo tanto tempo Vladimir Luxuria ha di nuovo il cuore impegnato e felice. Ad ammetterlo lo stesso volto tv in una bella intervista a Verissimo su Canale 5. Ospite di Silvia Toffanin insieme a sua madre, ecco la rivelazione molto dolce con tanto di reazione simpatica della mamma.

Vladimir Luxuria ha un “amico speciale”: la reazione di sua madre

Vladimir Luxuria

Nel salotto di Verissimo, Vladimir Luxuria ha scelto, con accanto sua madre, di rivelare a tutti di essere molto felice e di avere il cuore impegnato. “Da Maurizio Costanzo feci il coming out. Adesso ne faccio un altro. Lo dico ora, non lo sa neppure mia mamma. Ho un amico speciale”.

Con grande stupore del pubblico ma anche con grande ironia, la mamma dell’opinionista tv ha subito riposto: “Sai da quanto tempo ho un corredo dietro la porta? Posso andare ad ordinare i confetti?”.

Una replica davvero da applausi che ha mostrato grande gioia per Luxuria. Il famoso vip ha poi proseguito rispondendo alle domande della Toffanin: “Ho detto, ne approfitto e lo dico. Ho sentito anche lui e ho capito che era il momento. Va avanti da un po'” ha aggiunto ancora.

Da qui di nuovo lo show della signora: “È bello? Ha i soldi? Quando viene a Foggia gli faccio le orecchiette. Comunque è furba”.

Da qui Vladimir ha destato ancora curiosità nella mamma: “Un volta te l’ho presentato. Era iniziata che ci dicevamo di essere una coppia aperta ma in realtà siamo entrambi molto gelosi e quindi in realtà non lo siamo e forse non lo siamo mai stati”.

