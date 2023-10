Protagonista a Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi ha parlato della sua malattia e del rapporto con Simona Ventura.

Insieme (ma rivali) alla sua dolce compagna Simona Ventura è protagonista della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’. Parliamo di Giovanni Terzi che alla seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci ha avuto modo di raccontare anche della sua rara malattia con la quale è costretto a convivere.

Le parole di Giovanni Terzi sulla malattia

Prima della sua esibizione nella seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle’, Giovanni Terzi è stato protagonista di una clip nella quale ha parlato un po’ di sé svelando anche la malattia che da qualche tempo lo ha colpito e con la quale deve convivere. In tal senso, spiccano anche le parole sulla sua compagna Simona Ventura, alla quale è molto legato.

L’uomo ha raccontato di avere una rara malattia che poco tempo fa ha portato sua madre a morire. Si tratta di una patologia che colpisce i polmoni: “Ho perso il 45% dei polmoni”, ha detto il concorrente. “Mi hanno trovato una malattia rara, che non può migliorare ma può fermarsi. Ho avuto paura, e mi sono chiesto: ‘ma perché proprio adesso che sono innamorato, i figli stanno bene?’”.

Ovviamente, in questo quadro non è mancato un passaggio su Super Simo, al suo fianco ora e anche in futuro: “Simona mi ha dato una prospettiva di vita. Se io starò così male, preferisco allontanarmi. Lei mi ha risposto ‘noi siamo uno’. Questa cosa mi ha dato un orizzonte”.

Per fortuna, però, Terzi ha anche spiegato che, almeno per il momento, il problema di salute sembra essersi fermato: “La malattia si è fermata, io sono stanco, ma sto bene. Questo grazie alla ricerca, grazie ai medici dell’ospedale pubblico di Pavia”.

