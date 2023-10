Un giorno speciale per Chiara Ferragni, o meglio, per sua madre Marina Di Guardo. La donna festeggia oggi il compleanno…

Una giornata senza dubbio diversa dalle solite in casa di Chiara Ferragni. Infatti, oggi, sua madre Marina Di Guardo festeggia il compleanno. A comunicarlo a tutto il mondo social, la giovane imprenditrice digitale che, con orgoglio, ha voluto dedicare un pensiero a sua mamma con tante foto attuali ma anche del passato. Alcune di esse, però, hanno fatto chiacchierare qualche utente…

La dedica di Chiara Ferragni alla madre

“Buon compleanno alla migliore madre e nonna del mondo che mi ha insegnato tutto sull’amore e la fiducia in se stessa”, ha esordito Chiara nel suo post dedicato alla signora Marina. “Ti voglio troppo bene”, ha poi concluso.

L’imprenditrice digitale ha condiviso alcune foto che riguardano appunto lei, sua madre ma anche le sue sorelle. Immagini attuali ma pure del passato dove si nota la trasformazione e la crescita delle donne di casa.

In tanti hanno sottolineato la somiglianza di mamma Marina con Valentina, la più piccola tra le sorelle. Altri utenti, invece, hanno avuto da ridire in merito ai cambiamenti delle tre. Infatti, molti hanno sottolineato come le ragazze fossero più sul “rosso” in termini di capigliatura, rispetto al biondo-castano attuale. Diversi commenti anche sul look, da piccola, di Francesca, e su altri dettagli relativi anche ad alcuni abiti che si vedono negli scatti.

Ad ogni modo resta la dolcezza e il pensiero di Chiara per sua madre Marina. Staremo a vedere se nelle prossime ore la famiglia mostrerà in che modo ha deciso di festeggiare questo compleanno speciale.

Di seguito anche il post Instagram con tutte le foto e i vari commenti ricevuti dai fan. non solo quelli dolci e teneri ma anche quelli un po’ più “cattivi”: