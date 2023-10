Pomeriggio di fuoco ad Uomini e Donne dove due dame del trono over hanno sfiorato il corpo a corpo in studio.

Fuoco e fiamme negli studi di Uomini e Donne dove, per quanto riguarda il trono over, ci sono stati momenti di grande tensione tra due dame. In modo particolare, davanti agli occhi sempre attenti di Maria De Filippi, Roberta e Aurora sono arrivate quasi allo scontro fisico.

Uomini e Donne, duro faccia a faccia Roberta-Aurora

Maria De Filippi

Protagoniste del pomeriggio di Canale 5 in apertura di puntata di Uomini e Donne, come detto, Roberta e Aurora. In particolare la prima, presente a centro studio con Barbara, è stata attaccata dalla seconda.

Tra le dame non scorre buon sangue e, molto presto, dalle semplici provocazioni si è passati quasi alle mani. Infatti, davanti agli occhi di Maria De Filippi e degli opinionisti Gianni e Tina, le due donne sono giunte al faccia a faccia con tanto di urla e minacce.

Aurora, in particolare, rivolgendosi a Roberta, scattata in piedi, le ha detto: “Cosa c’è? Cafona! Dammi uno schiaffo se vuoi”.

Prontamente fermata dalla De Filippi, Roberta si è guardata attorno visibilmente arrabbiata e ha scelto la via della diplomazia sedendosi di nuovo al suo posto.

Sui social, moltissimi utenti e telespettatori si sono galvanizzati per l’accaduto prendendo posizioni diverse. Se in tanti hanno trovato l’atteggiamento di Aurora antipatico, molti hanno sottolineato che, tolti i modi sbagliati, le parole della dama fossero corrette.

Al netto del ritorno alla quiete col cambio di protagonisti durante la puntata, staremo a vedere se le cose tra le due potranno cambiare piega o se, al prossimo giro, ci sarà di nuovo un confronto di questo tipo.

Di seguito anche qualche reazione sui social dei telespettatori che hanno assistito alla scena tra le due dame:

Il catfight tra Aurora vs Roberta e Barbara nonché le + bastarde in quello studio #uominiedonne pic.twitter.com/mvyD9BFHOB — valeria (@thearcticlibra) October 30, 2023

Roberta fuori gli studi ad aurora appena finita la puntata #uominiedonne pic.twitter.com/fbcj4q9241 — Lassame stà (@Marinanna_89) October 30, 2023

