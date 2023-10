Cambia idea Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello e, dopo le tensioni passate, ecco la voglia di tornare vicino a Beatrice Luzzi.

Solamente pochi giorni fa al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi parlava male di Beatrice Luzzi dopo la fine del loro breve flirt. Ora, invece, le cose sembrano essere improvvisamente cambiate con il ragazzo che sembra essere disposto a tutto per riconquistarla…

Grande Fratello, Garibaldi pensa alla Luzzi

Beatrice Luzzi

Svolta in arrivo al Grande Fratello in vista della prossima puntata? In giardino con Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi ha parlato del suo rapporto con Beatrice Luzzi spiegando le sue intenzioni.

A quanto pare, i due non si parlano e non si salutano nemmeno. Le cose, però, potrebbereo cambiare. Varrese ha voluto rassicurare l’amico del reality: “Lei ti veniva a cercare, oggi non sta benissimo. Piano piano io sto cercando di entrarci in sintonia perché mi piacerebbe conoscerla, al di là del casino che abbiamo creato. Se si riuscisse a trovare un incontro tra voi sarebbe la cosa migliore”.

Parole a cui Garibaldi ha voluto replicare: “Sto aspettando, anche perché sennò sembra che lo faccio per una questione di gioco”.

Tornando sul rapporto e le dinamiche del gioco, Varrese ha spiegato all’uomo: “I tempi non sono ancora maturi, è troppo presto. Lei ha dovuto nominarti per mantenere una coerenza.

A quel punto ecco le parole di Garibaldi: “Però la coerenza l’ho avuta più io che lei”. E poi ancora: “Avevo pensato di fare una cosa, un gesto, già domani”.

Staremo a vedere a questo punto se l’uomo riuscirà a riavvicinarsi alla Luzzi e, soprattutto, quanto risulterà credibile questa sua intenzione agli occhi dei telespettatori che potrebbero anche decidere di non votarlo e di farlo uscire dalla Casa. Al tempo l’ardua sentenza.

Di seguito anche un post su X con le intenzioni di Garibaldi anche fuori dal programma: