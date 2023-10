Ha colpito i fotografi presenti alla Festa del Cinema di Roma Barbara D’Urso che ha scelto di farsi riprendere in compagnia.

Preso la vedremo impegnata tra teatro e tv dopo l’addio a Mediaset. Per ora, però, Barbara D’Urso si è limitata a prendere parte alla Festa del Cinema di Roma come “ospite” e in qualità di madre. Carmelita, infatti, ha presenziato per suo figlio Emanuele e non ha fatto mancare sorrisi e non solo per i fotografi.

Barbara D’Urso, le pose per i fotografi sorprendono

Barbara D’Urso

La D’Urso ha fatto un’eccezione alla sua regola del non mostrarsi in momenti particolarmente intimi e felici in famiglia. Infatti, eccola presente alla Festa del Cinema a Roma con il suo ex marito Mauro Berardi e il figlio, Emanuele.

In tale ottica ha sorpreso che in alcuni momenti lei e l’ex siano stati ripresi mano nella mano, a conferma del grande affetto e stima ancora intatto tra loro.

Anche per questo la presentatrice ha voluto spiegare: “Lo sapete… Non parlo mai dei miei figli… – fa sapere sul social – Figli che hanno intrapreso due percorsi diversi, ambedue difficili. L’hanno fatto rigorosamente da soli ma questa volta non posso fare a meno di condividere con voi l’orgoglio e l’emozione che ho provato durante la proiezione speciale di ‘Shukran’ all’interno della manifestazione @Alicenellacitta del @Romacinefest”.

Poi ha spiegato: “Si tratta di un film tratto da una storia vera, che coraggiosamente mio figlio Emanuele ha prodotto insieme a Guia Invernizzi Cuminetti per @Addictiveideas… Un film ‘tosto’, davanti al quale è impossibile rimanere indifferenti. Ambientato durante la guerra civile in Siria, tocca corde profonde dell’emozione e la sua visione è importante soprattutto in questo momento storico… Ieri ero in sala per l’anteprima e con noi c’era ovviamente anche Mauro, per supportare emotivamente il lavoro di nostro figlio, di cui andiamo profondamente fieri”.

Il messaggio si è concluso per il figlio con la conduttrice che ha commentato: “Un pezzo del mio cuore è tuo”.

Di seguito anche il recente post Instagram di Carmelita con alcune delle foto dell’evento: