Luca Argentero ha parlato del suo amore per sua moglie Cristina Marino e ha svelato perché non riuscirebbe mai a tradirla.

Oggi Luca Argentero e Cristina Marino sono gli orgogliosi genitori di due splendidi bambini e l’attore ha confessato al Corriere della Sera che dedicherebbero praticamente tutto il loro tempo alla crescita dei loro figli. L’attore ha anche ammesso di essere più innamorato che mai di sua moglie, e per quanto riguarda la gelosia ha ammesso:

“C’è, ma sana. Se pure guardassi un’altra, Cristina se ne accorgerebbe subito, quindi non lo faccio, evito il problema a monte. Le persone sanno che sono sposato, mi rispettano, sono educate. Ogni tanto certo succede che qualcuno per strada mi riconosca e mi punti addosso il cellulare tipo scimmia allo zoo”.

Luca Argentero

Luca Argentero: la gelosia e l’amore

Insieme ai piccoli Nina Speranza e Noè Roberto, Luca Argentero e Cristina Marino hanno realizzato il loro sogno d’amore e lo stesso attore è tornato a ribadire al Corriere della Sera tutto il suo amore per la moglie, che ha conosciuto nel 2015, durante le riprese di Vacanze ai Caraibi. “Mi sono girato e l’ho vista sotto una palma. Bellissima”, ha detto. L’attore ha anche svelato alcuni retroscena sul suo corteggiamento, e ha dichiarato: “Classico. Messaggi, cene, primi appuntamenti, sono all’antica. Conoscendola meglio ho scoperto che è bella a 360 gradi, la nostra storia è diventata vera e intensa”.

Oggi i due sono molto concentrati sulla loro vita da genitori, e a tal proposito Argentero ha detto: “Io e Cristina abbiamo fatto due figli in tre anni, ora siamo concentrati al 99 per cento sul nostro essere genitori, che è un’esperienza stancantissima e bellissima, per noi resta solo l’altro uno per cento, ma va bene così”. I due in futuro allargheranno ulteriormente la famiglia? I fan dei social non vedono l’ora di saperne di più.