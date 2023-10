Protagonista in una recente intervista, Michelle Hunziker ha parlato di come si tiene in forma e ha risposto a qualche critica.

Sempre solare e molto diretta, Michelle Hunziker è stata protagonista del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. Diversi gli argomenti affrontati dalla showgril, compresa la sua forma fisica e il rapporto, in generale con lo sport.

Michelle Hunziker e la sua forma fisica

Nel corso dell’intervista, la Hunziker ha sottolineato come molte volte si trova a fare i conti con alcuni utenti social che la criticano dicendo che la sua forma fisica sia a questo livello solo grazie ai soldi e al tempo libero.

La svizzera, in realtà, ha spiegato che non si tratti solo di apparire e di bellezza: “Spesso mi dicono che è facile essere in forma e avere un fisico tonico e muscoloso come il mio quando si hanno i soldi e il tempo libero, ma io vorrei che queste persone capissero che non si tratta di essere belli, fighi, non è una questione estetica, ma di salute. Loro non sanno quanto sia faticoso alzarsi tuti i giorni e avere una serie di cose da fare ed essere sempre pronte”, le parole della bella Michelle.

Dopo aver spiegato la sua routine, la Hunziker ha proseguito: “Per me è come un impegno lavorativo, devo farlo 3 volte a settimana e poi posso fare tutto il resto. Il trucco è focalizzarsi, fare uno sport che si ama e metterci la passione. Io lo faccio epr il mio corpo, per stare bene e non avere dolori alla schiena, al corpo dopo uno sforzo normale”.

Di seguito anche l’intervista al podcast condivisa su Youtube: