A pochi giorni dalla scomparsa della sua adorata nonna, Elisabetta Gregoraci si è confessata con i fan dei social.

Elisabetta Gregoraci ha perso la sua adorata nonna Betta, che aveva 102 anni. A pochi giorni dal lutto la showgirl ha deciso di raggiungere a Dubai il suo ex marito, Flavio Briatore, e suo figlio Nathan Falco e attraverso le sue stories via social ha detto:

“Volevo salutarvi sono un po’ di giorni che non mi sentivate… Come la maggior parte di voi sa ho passato dei gironi in cui ero veramente molto triste, ma faccio questo messaggio per ringraziarvi perché sono stata inondata di messaggi d’amore e di persone che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza, mi sono sentita veramente coccolata in un momento così triste per me e la mia famiglia”. Parlando con i fan la showgirl non è riuscita a trattenere le lacrime, e ha aggiunto: “Però non è così scontato che accada questo e ci sono state anche delle persone che sono un po’ distanti da me che mi hanno dimostrato la loro vicinanza e mi hanno fatto sentire la loro presenza e calore”.

Elisabetta Gregoraci in lacrime sui social

Alcuni giorni fa Elisabetta Gregoraci ha annunciato via social di aver perso la sua adorata nonna, che era diventata suo punto di riferimento dopo la scomparsa di sua madre. Ad alcuni giorni dal terribile lutto è tornata a rompere il silenzio via social e, senza nascondere le sue lacrime di commozione, ha ringraziato tutti coloro che le hanno espresso la loro vicinanza e il loro calore.

La showgirl ha deciso di trascorrere alcuni giorni a Dubai accanto all’ex marito e a suo figlio, e nelle sue stories ha detto: “Adesso ho raggiunto Nathan perché c’è il break dalla scuola per passare qualche giorno con lui e poi tornare a casa. Da parte mia e della mia famiglia vi volevamo ringraziare di cuore e la nonna sarà felice”. Oggi Elisabetta Gregoraci è legata all’imprenditore a Giulio Fratini, ma sembra avere ancora un ottimo rapporto con il suo ex marito Briatore.