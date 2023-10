Il racconto di Ambra Angiolini sulle “attenzioni” anche negative sempre ricevute da quando lavora in tv e nello spettacolo.

Si racconta a Grazia Ambra Angiolini, senza peli sulla lingua e affrontando tematiche molto importanti come l’odio social e il body shaming subito, da lei e pure da sua figlia. In particolare, nel corso dell’intervista, spiccano alcuni passaggi relativi ad un servizio che fece molto male alla conduttrice e attrice che faceva riferimento ad alcuni chili di troppo sul lato B.

Ambra Angiolini e il rapporto col proprio fisico

“Pensavo che il problema fossi io”. Parte in questo modo il pensiero di Ambra a proposito delle critiche e dei commenti, spesso spietati, verso il suo fisico. A Grazia, in occasione del corto Unfitting, (inadeguata), la donna ha parlato del problema del body shaming che anche lei e sua figlia hanno dovuto affrontare.

Parlando di sé, la Angiolini ha detto: “Ero molto piccola, forse neanche maggiorenne. Un servizio di un telegiornale iniziava con un primo piano sul mio lato B e con la giornalista che diceva: ‘Qualche chilo in meno: Ambra si è liberata dal fastidioso fardello di ciccia che aveva fatto tanto preoccupare i suoi ammiratori’. A rivedere oggi quel servizio, fa impressione. Ma lì per lì, non so perché, ero io a sentirmi in colpa”, ha ammesso.

Commenti e odio che, oggi, arrivano tutti i giorni sui social: “Oggi le mie peggiori ‘hater’ su Instagram sono donne, e non ragazzine, ma persone della mia età: tra i 40 e 50 anni. Siamo il braccio armato di una pseudo legge maschilista: gli uomini hanno buttato lì l’intuizione che dobbiamo avere un fisico perfetto, noi invece lavoriamo una contro l’altra per farci sentire sbagliate”.

Tra i vari passaggi dell’intervista, anche il senso di colpa provato allora e dell’orgoglio, attuale, invece, per sua figlia Jolanda che qualche mese fa su TikTok si era ribellata a chi le diceva che era brutta.

