Paura per Andrea Cerioli e la sua salute. L’ex volto di Uomini e Donne ha fatto sapere di dover subire probabilmente un intervento.

Circa una settimana fa, la foto dall’ospedale che aveva allarmato tutti. Adesso anche un aggiornamento che non tranquillizza affatto: Andrea Cerioli dovrà essere, probabilmente, operato con conseguenze anche importanti per la sua salute. A comunicarlo lo stesso ex volto di Uomini e Donne con una storia su Instagram.

Le condizioni di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli

“Grazie a tutti per i messaggi”, ha esordito Andrea nella sua ultima storia social nella quale ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. “Ho una brutta gastrite. Un brutto reflusso. Una simpatica colite e per non farci mancare niente delle coliche biliari, con calcoli… Sono stato al PS due volte in una settimana. Male incredibile”, ha proseguito.

Poi anche la notizia del probabile intervento: “Credo che mi toglieranno la cistifellea a brevissimo per evitare complicanze. Sento solo il bisogno di mettermi in sesto per la piccola che arriva. Tutto qui, periodaccio, ma passerà”.

Il riferimento alla “piccola che arriva” fatto da Cerioli è alla prima figlia che il ragazzo avrà assieme alla compagna Arianna Cirrincione, che è incinta di una bimba appunto. La coppia si era conosciuta negli studi di Uomini e Donne e da quel momento non si è più allontanata dando vita ad una bellissima storia d’amore molto seguita dai telespettatori del programma.

Di seguito, invece, un post Instagram del ragazzo in tempi decisamente migliori rispetto a quelli attuali: