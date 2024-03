Per la Festa del Papà, Rosario Fiorello ha cantato un emozionante brano insieme alla figlia a Viva Rai 2, ma non trattiene la commozione.

Il celebre showman Rosario Fiorello sa come far divertire i suoi telespettatori, ma stavolta ha voluto sorprendere tutti con un’esibizione inaspettata. Infatti, a Viva Rai 2, in occasione della Festa del Papà, il famoso conduttore televisivo ha deciso di cantare un brano insieme alla figlia Angelica.

Il commovente momento musicale ha emozionato non solo il pubblico da casa, ma anche lo stesso Fiorello, che non è riuscito a trattenere l’emozione. Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Fiorello: Festa del Papà insieme alla figlia Angelica a Viva Rai 2

Il mattin show Viva Rai 2 va a gonfie vele tra ospiti, esibizioni spettacolari e momenti di grande divertimento. Ma Fiorello è bravo anche ad emozionare il pubblico, e stavolta ha voluto strafare per la Festa del Papà.

La mattina del 19 marzo, infatti, il conduttore ha deciso di duettare con la figlia Angelica cantando il brano La prima cosa bella di Nicola di Bari.

FIORELLO

Padre e figlia si vedono arrivare insieme in macchina per poi sedersi su una panchina e iniziare a cantare. Ma i telespettatori non hanno fatto a meno di notare un dettaglio alla fine dell’esibizione: Fiorello era profondamente commosso.

Fiorello: l’emozione in diretta

Condividere la passione per la musica con la propria figlia rende orgoglioso Rosario Fiorello, che ha così potuto vivere un momento di grande emozione in diretta.

Infatti, il pubblico ha notato la forte emozione provata dai due. Sono stati tanti i commenti arrivati sui canali social riguardo l’esibizione. Infatti, qualcuno scrive “Lei era emozionatissima, le tremava la voce. Anche lui lo era, più di quando ha duettato con gli artisti celebri“. Insomma, un commento che ci fa capire quanto fosse importante per padre e figlia questa spettacolare esibizione.