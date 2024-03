La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è ufficialmente finita: svelati i motivi della rottura.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è finita. A sganciare la bomba è stato il settimanale Chi, che ha annunciato la fine della love story tra la conduttrice televisiva e la sua ultima fiamma rivelando anche i presunti motivi della separazione.

Tra i due è durata solamente qualche mese, ma la relazione a distanza e le priorità personali hanno portato alla triste decisione. Ecco che cosa è successo tra Michelle e Alessandro.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: perché si sono lasciati?

Il magazine Chi annuncia la separazione tra Michelle e Alessandro: “É finita dopo alcuni mesi la relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. La notizia è confermata a “Chi” da fonti vicine alla coppia“.

Il settimanale, inoltre, specifica che “Di recente Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager senza il compagno e, nei giorni scorsi, “Chi” l’ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo“.

Michelle Hunziker

Per quanto riguarda i motivi della rottura dichiara: “Decisivi per l’addio la distanza, lui vive a Roma e lei a Milano, e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie. Di recente, in un’intervista a “Chi”, la showgirl, in onda con “Michelle impossibile&friends” e fra breve a “Striscia la notizia”, aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip“.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: la relazione a distanza

La distanza tra i due è stata fatale. Infatti, lui vive e lavora a Roma mentre la showgirl svizzera è ormai stabile a Milano.

Pare che i due non siano riusciti a trovare una soluzione per vivere al meglio la loro storia d’amore, e ciò avrebbe portato la conduttrice a dare priorità alle sue figlie.