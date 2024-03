Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore festeggiano insieme il compleanno del figlio Nathan Falco. La dolce dedica sui social.

Quando si tratta del figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore fanno di tutto per essere presenti. Pur essendo divorziati, la conduttrice televisiva e l’imprenditore hanno mantenuto un ottimo rapporto e trascorrono molto tempo insieme, soprattutto nelle occasioni speciali.

Infatti, proprio in occasione del 14esimo compleanno del figlio, i due ex coniugi hanno deciso di festeggiare insieme. Una festa intima in casa ma che ha fatto molto scalpore, soprattutto quando la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della giornata.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore al compleanno del figlio

“14 anni di amore incondizionato Auguri ancora vita!” scrive Elisabetta sul suo profilo Instagram mentre pubblica alcuni scatti della giornata trascorsa con il figlio 14enne e l’ex marito.

I tre hanno festeggiato a Monaco, dove vive l’imprenditore, con una festicciola semplice e intima. Nelle foto i tre si sono mostrati molto uniti e affiatati.

Tra le varie foto, la showgirl ha anche condiviso un video in cui mostra la splendida torta. “Vieni, è pesantissima, vieni qui” dice Elisabetta al figlio, e infine “Esprimi un desiderio e poi soffi“.

Elisabetta Gregoraci: il rapporto madre-figlio

L’unico figlio della showgirl calabrese è la più grande priorità per Elisabetta. Infatti, ha dichiarato in molteplici occasioni quanto ci tenga a mantenere un bel rapporto con lui.

Elisabetta e Nathan Falco, infatti, periodicamente organizzano dei viaggi in giro per il mondo per godersi dei momenti tra madre e figlio. Ma non solo. Infatti, la showgirl ha detto di impegnarsi molto per creare momenti di qualità da condividere con il figlio, e che il loro rapporto è molto forte.

In passato la showgirl ha anche parlato della maturità del figlio, dichiarando: “È molto determinato, indipendente e tosto come il papà. Io alla sua età avevo bisogno di mia nonna che mi preparava il latte con l’uovo sbattuto a colazione. Lui no, è come se invece di avere 13 anni ne avesse 25”.