Cecilia Rodriguez compie 34 anni e alla festa non mancano Belen e la figlia Luna Marì. Divetimento e balli tra amici e parenti.

La modella argentina Cecilia Rodriguez ha festeggiato il suo 34esimo compleanno organizzando una festicciola intima e speciale.

Per l’occasione ha riunito la famiglia per una serata memorabile, ignorando l’opulenza delle luci e dei riflettori. Cecilia ha, infatti, optato per una festa casalinga insieme ai suoi cari. Accanto a lei c’erano i suoi genitori , il futuro marito Ignazio Moser, il fratello Jeremias e, naturalmente, la sorella Belen con i suoi figli.

Ma la vera protagonista della serata, che ha rubato la scena alla festeggiata, è stata Luna Marì, figlia della showgirl.

Cecilia Rodriguez: una festa indimenticabile

Quello di quest’anno dovrebbe essere l’ultimo compleanno da nubile per Cecilia, che a giugno convolerà a nozze con il fidanzato Ignazio Moser.

Per l’occasione ha preferito una festa intima e semplice in casa.

La festa in casa è stata una vera espressione di gioia e amore familiare. Tra risate, abbracci e dolci momenti condivisi, la serata è stata animata da musica latina e balli sfrenati. La mamma di Cecilia, Veronica Cozzani, ha documentato l’evento attraverso le sue storie su Instagram, mostrando i tre figli e i loro nipoti che si divertivano senza freni.

La mamma di Cecilia le ha anche dedicato un dolce post per farle gli auguri, mostrando alcune foto della piccola Chechu.

Cecilia Rodriguez e Luna Marì scatenate

Durante la festa, la piccola Luna Marì, secondogenita di Belen Rodriguez, ha dimostrato un’energia instancabile, ballando e divertendosi senza sosta.

Sembrerebbe che abbia ereditato il talento e la passione per il ballo dalla mamma e dalla zia Cecilia, lasciando tutti incantati con la sua vivacità e il suo spirito contagioso.

Cecilia e Ignazio Moser intanto si preparano per il grande evento fissato per il prossimo 30 giugno, quando pronunceranno il loro sì.