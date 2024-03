Dopo i rumors, la presunta amante di William, lady Rose Hanbury, nega categoricamente le voci di tradimento. La reazione di Kate.

Nella recente ondata di speculazioni riguardanti la vita privata dei reali britannici sono tornate le voci sul presunto tradimento di William alla moglie Kate.

Ma nelle ultime ore è giunta una nuova svolta inaspettata quando lady Rose Hanbury ha deciso di rompere il silenzio per rispondere alle voci di un presunto tradimento con il principe William. Queste voci avevano circolato nel 2019, ma adesso hanno ripreso vigore, attirando l’attenzione internazionale, soprattutto a causa dell’assenza della principessa Kate dalla scena pubblica.

Kate e William: la mossa inaspettata di Rose Hanbury

La marchesa di Cholmondeley, già al centro dei riflettori per essere stata etichettata come la “terza incomoda” nel matrimonio dei principi di Galles, ha deciso di far sentire la propria voce attraverso i suoi legali.

Rose Hanbury

“Le voci sono completamente false“, è stata la sua secca dichiarazione riportata da Business Insider. In tal modo la marchesa potrà finalmente porre fine alle illazioni che l’hanno coinvolta.

Ma chi è Rose Hanburu e perché è spesso coinvolta nella vita sentimentale di William e Kate? La presunta amante di William, ex modella e ora consulente politica, è sposata con il marchese David Cholmondeley, con il quale ha tre figli.

Rose Hanbury corre in soccorso di Kate e William

Nelle ultime settimane la famiglia reale britannica si trova in un vortice di speculazioni, fake news e misteri. Tutto è partito dall’operazione all’addome a cui si è sottoposta la principessa Middleton, che l’ha costretta ad allontanarsi temporaneamente dalle scene.

La bufera scatenata dalle immagini manipolate condivise per la festa della mamma hanno aggravato la situazione, favorendo la nascita di nuove teorie del complotto.

Intanto Rose Hanbury ha volto fare la sua parte mettendo a tacere almeno una delle tante voci che circolano sulla royal family.