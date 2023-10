Gag ad ‘Aspettando Viva Rai2’ con Fiorello scatenato nei confronti di Giambruno e Giorgia Meloni dopo alcuni fuorionda del giornalista.

Il servizio di Striscia la Notizia con i fuorionda di Andrea Giambruno a ‘Diario del Giorno’ sono diventati fonte di ispirazione per Fiorello ad ‘Aspettando Viva Rai2’. Lo showman, infatti, in compagnia al telefono della finta Giorgia Meloni, ha generato una gag incredibile e virale arrivando persino a parlare di divorzio tra i due dato che, la vera Premier è appunto compagna del giornalista.

Fiorello, grande ironia su Giambruno e Meloni

Fiorello

La grande ironia di Fiorello è nata dopo che il noto tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ha portato a galla alcuni fuorionda di Giambruno tra cui anche un momento in cui il giornalista faceva complimenti e si mostrava “interessato” alla collega Viviana Guglielmi.

Da qui, la scelta dello showman ad ‘Aspettando Viva Rai2’ di creare una gag con una telefonata alla finta Meloni. “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di Striscia di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore…”, ha detto Fiore.

Ma la telefonata con la finta Premier non si è limitata al caso del suo compagno ma è andata oltre. Il presentatore, infatti, ha fatto riferimento allo sciopero dei mezzi indetto per domani per 24 ore. Qui altra grande ironia: “Domani i lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e resteranno fermi. L’ira del PD: ‘Ci copiano i programmi!'”.

Una battuta che ha generato grandi risate, non solo tra i i presenti ma anche da parte della finta Presidente del Consiglio, collegata in diretta telefonica.

Di seguito anche un post Instagram dello showman sulla sua trasmissione: