Secondo il settimanale Oggi la showgirl Belen Rodriguez starebbe affrontando un momento di grande difficoltà.

Il settimanale Oggi ha lanciato nuove indiscrezioni sul conto di Belen Rodriguez, che è tornata a mostrarsi sui social in compagnia del fidanzato Elio Lorenzoni. Stando a la rubrica di Alberto Dandolo la showgirl starebbe affrontando un periodo di grande fragilità emotiva a seguito del suo addio al marito Stefano De Martino e per via dei suoi presunti “tradimenti”.

Belen avrebbe cercato di superare il terzo addio al ballerino “rifugiandosi in una nuova storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore”, ossia quella con Elio Lorenzoni.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: i retroscena sulla storia con Elio Lorenzoni

Per diverse settimane Belen Rodriguez è stata lontana dai social e, a seguire, è tornata a mostrarsi in compagnia della sua nuova fiamma, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, che conoscerebbe da 10 anni e a cui non ha mancato di fare anche delle dediche via social. In tanti credono che la storia tra i due sia soltanto una “montatura” e che la showgirl abbia cercato di fare “chiodo scaccia chiodo” dopo il suo doloroso addio a Stefano De Martino.

La showgirl avrebbe perso 7 chili e, secondo Oggi, la causa sarebbe proprio il dispiacere da lei provato a seguito dei tradimenti subiti da parte dell’ex marito. Sarà vero? Stefano ha smentito che la fine del suo matrimonio sia avvenuta per dei tradimenti e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più.