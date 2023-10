Elisabetta Gregoraci si è mostrata in lacrime via social e ha svelato ai fan i motivi relativi alla questione.

Nathan Falco Briatore, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, andrà a studiare in una rinomata scuola di Ginevra e in queste ore sua madre si è mostrata in lacrime e visibilmente provata dopo che avrebbe accompagnato suo figlio al prestigioso istituto. Lei abita a Montecarlo e per questo sapere suo figlio lontano da casa le causerebbe ansia e dispiacere.

“I mille pensieri, i cambiamenti che possono spaventare ma la vita è bella anche per questo. Ed è giusto che io mi faccia vedere anche così. Non solo bella e felice ma anche fragile e spaesata. Vi abbraccio devo fare ancora tante cose”, ha scritto nelle sue stories.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci in lacrime sui social

Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore frequenta adesso uno dei più prestigiosi istituti del mondo (e anche uno dei più costosi) e, inevitabilmente, dovrà trascorrere del tempo lontano da casa e dai suo genitori. La retta dell’Institut Le Rosey – questo il nome dell’istituto con sede a Rolle sulle sponde del lago di Ginevra – supera i 100mila euro all’anno, e per questo sarebbe una delle più costose del mondo. Si tratta di un collegio bilingue (francese e inglese) e biculturale, composto da due campus da sogno. Ad esso sarebbero stati iscritti principi, vip e altri figli di personaggi famosi.

“Sicuramente è un’occasione di vita importante, io non l’ho avuta, ma dall’altro canto farò fatica a staccarmi. Non lo vedrei dal lunedì al giovedì. Però significherebbe conoscere tanti amici, via il telefono dopo le nove”, aveva dichiarato a Verissimo la showgirl in merito all’iscrizione di suo figlio al prestigioso istituto.