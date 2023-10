Una coincidenza o una frecciata in piena regola? Sophie Codegoni “parla” di corna a Il Mercante in Fiera dopo la rottura con Basciano.

Mercoledì 18 ottobre è andata in onda su Rai 2 la puntata speciale de ‘Il Mercante in Fiera’ con concorrenti vip: per l’occasione il conduttore Pino Insegno ha ospitato nel suo studio Roberta Capua, Pierpaolo Pretelli e anche Sophie Codegoni. Proprio l’influencer si è resa protagonista di una sorta di gag che potrebbe far riferimento al recente stop alla sua storia d’amore con l’ex Alessandro Basciano…

Sophie Codegoni, nuova frecciata a Basciano in tv?

Sophie Codegoni

Come detto, in occasione della puntata con i Vip de ‘Il Mercante in Fiera’ con Pino Insegno, anche la Codegoni è stata protagonista. La donna, al momento di pescare le sue carte, ha avuto modo di ricevere “mamma è papà”, “il lattante”, “il panda” e, in modo davvero curioso, “le corna”.

Quest’ultima carta ha fatto molto parlare vista la situazione privata della ragazza che da poco ha annunciato la rottura con l’ex Basciano da cui ha avuto recentemente una figlia. Davanti ad un inizialme imbarazzo, però, la bella Sophie è andata avanti e quando Insegno le ha chiesto quale fosse la carta che la rappresentasse maggiormente tra quelle in suo possesso, l’influencer ha sorpreso tutti. “Le corna! Perché sono scaramantica e penso che me le terrò fino alle fine”.

Una frase che faceva sicuramente riferimento solo al gioco ma che per tanti è sembrata una frecciata in piena regola all’ex. Va detto che la donna non ha avuto fortuna nel corso della serata visto che è stata subito eliminata.

Di seguito anche il post Instagram con il momento a Il Mercante in Fiera con l’influencer che parla delle corna: