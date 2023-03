Diverse tra le fiction mandate in onda da Rai 1 sono tratte dalle saghe di romanzi gialli di Maurizio De Giovanni: ecco quali.

Di fiction e di serie TV tratte dai libri ce ne sono molte e sono tanti anche i casi in cui queste hanno avuto un enorme successo. A livello internazionale un esempio è sicuramente dato da Il Trono di Spade, ma anche in Italia ci sono tanti esempi: basti pensare che una delle serie più viste nel nostro Paese è quelle con protagonista il commissario Montalbano. Anche per questo motivo alla Rai hanno deciso di puntare sui romanzi dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni e, partendo proprio da questi, sono state realizzate alcune delle fiction poliziesche di maggiore successo.

Rai: le fiction italiane tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni

I bastardi di Pizzofalcone, arrivata sul piccolo schermo nel 2017, è una delle più seguite fiction. I libri di Maurizio De Giovanni da cui è stata tratta sono quelli che fanno parte della collana con protagonista l’ispettore Lojacono, che nella serie TV è interpretato da Alessandro Gassman.



Tra il 2017 e il 2018 sono andati in onda su Rai 1 gli episodi delle prime due stagioni, dopo una pausa lunga tre anni, nel 2021, arriva invece sul piccolo scherma la terza stagione.

Fiction Rai: Mina Settembre e Il commissario Ricciardi

Ma tra le serie TV poliziesche in onda su Rai 1 nel 2021 ce ne sono anche altre due tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni: la prima è Mina Settembre, la seconda è Il commissario Ricciardi.

Mina Settembre ha come protagonista principale Serena Rossi, che un’assistente sociale e, come le altre fiction ispirate dai romanzi di Maurizio De Giovanni, è ambientata a Napoli.

Il protagonista de Il commissario Ricciardi è invece impersonato da Lino Guanciale: a differenza delle altre serie TV precedentemente citate non è ambientate nei giorni nostri, ma nella Napoli del ventennio fascista. Il protagonista è un commissario di polizia che riesce a vedere le anime delle persone morte in modo violento.

