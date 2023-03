Ecco le location di Genitori vs influencer, la commedia che mette a confronto diverse generazioni con Fabio Volo e Giulia De Lellis.

I social network sono ormai una presenza costante nella vita di tutti i giorni e grazie ai social sono nati anche nuove figure di riferimento per i giovani, i cosiddetti influencer che spesso non vengono compresi da coloro che fanno parte delle generazioni precedenti. E proprio di questo parla la commedia Genitori vs influencer, un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2021, diretto dalla regista Michela Andreozzi, che mette a confronto una padre e una figlia con il mondo dei social e quello appunto degli influencer. Vediamo ora quali sono le location di Genitori vs influencer.

Genitori vs influencer: le location del film

Dove è stato girato Genitori vs influencer? Le riprese del film sono state effettuate principalmente nella regione del Lazio. Le location principali del film è la città di Roma, è qui che sono state girate quasi tutte le scene, in particolare nel quartiere della Garbatella, quartiere che gli appassionati di fiction conoscono bene perché è quello che ha ospitato le riprese di I Cesaroni.

Le riprese del film sono state girate a inizio del 2021, a fine febbraio è stato battuto l’ultimo ciak.

Genitori vs influencer: il cast del film

I protagonisti principali di Genitori vs influencer sono il professor Paolo Martinelli e la figlia Simone, a vestire i panni di questi due personaggi sono Fabio Volo e Ginevra Francesconi. L’altra grande protagonista del film è l’immaginaria influencer Ele-O-Nora, interpretata da Giulia De Lellis.

Nel cast del film sono inoltre presenti Ruben Mulet Porena, Emma Fasano, Massimiliano Bruno, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Matteo De Buono, Paola Tiziana Cruciani, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e Federica Cifola. Nel film compare anche, in un cameo nei panni di se stessa, Barbara D’Urso.

