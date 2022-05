Tra le fiction del 2021 della Rai c’è anche Mina Settembre: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

I romanzi di Maurizio De Giovanni sono stati fonte di grandi ispirazioni per la Rai, che li ha spesso adattati al mondo della TV realizzando fiction che hanno saputo conquistare il pubblico. Basti pensare a I Bastardi di Pizzofalcone. Ma anche un’altra serie di romanzi dello scrittore napoletano hanno saputo conquistare i produttori della Rai, parliamo di quelli che hanno per protagonista Mina Settembre: proprio questo personaggio è il soggetto principale dell’omonima serie TV arrivata su Rai 1 per la prima volta nel 2021 ma che da domenica 29 maggio 2022 è ritrasmessa da Rai 1 in replica ogni domenica sera. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa fiction.

Mina Settembre: la trama della fiction

La protagonista di Mina Settembre è un’assistente sociale (per l’appunto Mina Settembre) che è impegnata per aiutare persone in difficoltà ma che, allo stesso tempo, deve anche riuscire a risolvere alcuni problemi personali.

Serena Rossi

La protagonista lavora in un consultorio (senza finanziamenti e con un budget molto limitato) che si trova in una delle zone più difficili di Napoli, i Quartieri Spagnoli: nel corso delle varie puntate (in totale sono 12 episodi che verranno trasmessi su Rai Uno in sei puntate) verranno affrontate diverse tematiche, ma non mancherà anche un tocco di leggerezza e di comicità.

Mina Settembre: il cast della fiction

A interpretare la protagonista di Mina Settembre è Serena Rossi, attrice che già in passato ha lavorato per diversi film e serie TV della Rai: da Io sono Mia a Il coraggio di vincere fino a Adriano Olivetti – La forza di un sogno. Nel 2021 la vedremo anche alla conduzione di un programma tutto suo: La Canzone Segreta.

Nel cast della fiction troviamo poi anche Giuseppe Zeno e Christiane Filangeri, altro volto molto delle fiction Rai: da Il paradiso delle signore e La strada di casa, l’abbiamo vista diverse volte su Rai 1.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG