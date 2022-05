La prima stagione è stata immediatamente un successo, tanti tra i fan della serie TV ora si chiedono se Obi Wan Kenobi 2 si farà oppure no.

Venerdì 27 maggio ha debuttato su Disney + una serie TV che era molto attesa dai fan del genere fantascientifico: Obi-Wan Kenobi. La serie TV fa parte del progetto di opere spinoff della saga di Star Wars e ha immediatamente conquistato il pubblico, facendo registrare già dalle prime ore dopo il suo approdo sulla piattaforma streaming numerosissimi contatti. La prima stagione è composta da un totale di 6 episodi, in arrivo a cadenza settimanale su Disney + (ad eccezione dei primi due episodi che sono usciti in contemporanea) ma, ancora prima di vederli tutti, c’è già chi si chiede se Obi-Wan Kenobi 2 si farà oppure no.

Obi-Wan Kenobi 2 si farà?

Da parte della produzione non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale della realizzazione di Obi-Wan Kenobi 2 ma le possibilità che la seconda stagione della serie TV si faccia sono davvero molto alte.

Spada laser, Star Wars

Ad alimentare le speranze dei fan è stata Kathleen Kennedy, la presidente della Lucasfilm: “Sia Ewan McGregor che Hayden Christensen (ovvero i protagonisti principali della serie TV che interpretano rispettivamente Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, ndr) divertiti moltissimo. Da quel punto di vista possiamo dire che le persone coinvolte non vorrebbero che la cosa si fermasse qui. È però necessario riflettere bene. Perché dovremmo farlo? Se dovessimo scegliere di raccontare una nuova storia su Obi-Wan Kenobi dovremmo rispondere per prima cosa alla domanda ‘perché’?”.

Obi-Wan Kenobi: il cast della serie TV

Oltre ai già citati Ewan McGregor che Hayden Christensen, nel cast di Obi-Wan Kenobi troviamo anche Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Moses Ingram, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung King, Simone Kessell, Benny Safdie e Maya Erskine.

