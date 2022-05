La cantante è stata scelta per condurre la prossima edizione del talent show, l’annuncio su Twitter è ufficiale.

Il cast per X Factor 2022 comincia a prendere forma. Dopo l’annuncio del ritorno di Fedez al talent arriva la notizia che Francesca Michelin sarà la nuova conduttrice della prossima edizione. Entrambi gli artisti dunque si ritroveranno insieme nel talent.

L’annuncio ufficiale di X Factor

Francesca Michelin sbarca ad X Factor 2022 come conduttrice della prossima edizione. Sull’account ufficiale di Twitter è stato fatto l’annuncio ufficiale:

La cantante tornerà a lavorare insieme a Fedez con cui ha composto diversi brani di successo. Il rapper ha annunciato il suo ritorno con un video in cui passava in rassegna i bellissimi momenti all’interno del programma: “Avevo solo 23 anni e mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga.” La clip mostra poi uno dei momenti della sua esperienza da giudice: “Questo è stato il mio primo pianto – continua il rapper – poi sono diventato cintura nera di occhio lucido. Meno male che ho un gran buon carattere.” A questo punto il video mostra le discussioni che Fedez ha avuto con alcuni giudici. L’artista svela: “E’ stato una vera figata, mi sono divertito tantissimo.” Poi riprende una frase che disse da giudice: “Io non ho idea di cosa succederà nel mio futuro” ora il rapper ha la risposta: “Si torna a casa“.

