Candid camera ed esperimenti sociali sono alla base di Italiani fantastici e dove trovarli, il programma di Alessandro Di Sarno su Rai 2.

Candid camera ed esperimenti sociali, vittime inconsapevoli e telecamere nascoste: sono questi gli elementi che caratterizzano Italiani fantastici e dove trovali, il nuovo programma in onda su Rai 2 condotto dall’ex Iena Alessandro Di Sarno. Il programma va in onda a partire da lunedì 30 maggio 2022 su Rai 2 dalle ore 14 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

Italiani fantastici e dove trovali: gli attori delle candid

Oltre ad Alessandro Di Sarno e le inconsapevoli vittime delle candid camera, i protagonisti di Italiani fantastici e dove trovarli sono gli attori e le attrici protagonisti dei vari scherzi e degli esperimenti sociali.

Oltre ad Alessandro Di Sarno vediamo infatti anche all’opera di Camilla Carnevali, Federica Strozzi e Fausto Morabito.

Italiani fantastici e dove trovarli: il programma su Rai 2

Italiani fantastici e dove trovarli è stato presentato direttamente dal suo conduttore, Alessandro Di Sarno, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Vedremo candid camera di diverso genere. Per esempio, abbiamo creato una situazione in cui una donna si trovava in pericolo all’interno di un negozio, per vedere chi l’avrebbe aiutata e chi invece avrebbe dimostrato indifferenza. In un altro caso, io stesso ho finto di essere uno sposo affranto che aveva appena abbandonato la futura moglie, più grande e ricca, all’altare. Mi sono seduto su una panchina dove ho raccolto i consigli dei passanti sulla mia scelta” ha spiegato il presentatore.

Ogni puntata si apre con le prime candid camera realizzate da Nanni Loy negli anni ’60. “Sarà un modo per descrivere i cambiamenti della società, soprattutto in merito ai pregiudizi di genere e all’apertura di vedute” ha spiegato sempre Alessandro Di Sarno.

