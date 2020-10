La Canzone Segreta è una della novità di Rai 1 del 2021: il programma del sabato sera è condotto da Serena Rossi.

Il nuovo anno porta con sé diverse novità anche per quanto riguarda il mondo della televisione: tra quelle che riguardano la prima serata di Rai 1 c’è La Canzone Segreta, un format francese (il titolo originale è La Chanson Secrèt) che oltralpe ha avuto un buon successo. A condurre questo nuovo show, che andrà in onda il sabato sera sul primo canale Rai, sarà Serena Rossi. La Canzone Segreta non è ancora il titolo definitivo del programma, che secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano potrebbe chiamarsi più semplicemente E.

La Canzone Segreta su Rai Uno: il programma

La Canzone Segreta non è un programma sullo stile de Il cantante mascherato, per fare un esempio, ma è completamente differente. In ogni puntata, infatti, vedremo dei personaggi famosi, presenti in studio, ricevere delle sorprese da colleghi, amici o parenti.

Serena Rossi

Gli ospiti, seduti su una poltrona al centro dello studio, ascoltano le note di una canzone a loro cara e scopriranno in quel momento chi è che ha voluto fargli una sorpresa cantandola. E’ un programma che quindi punta molto sulle emozioni che sa dare, sia agli ospiti che agli spettatori da casa.

Serena Rossi: i programmi televisivi

Con La Canzone Segreta, o E se dovesse essere confermato questo titolo, Serena Rossi torna sulla Rai dopo oltre tre anni dall’ultima volta: era l’autunno del 2017 quando, in coppia con Neri Marcorè, l’avevamo vista alla guida di Celebration. Sempre sulla Rai l’avevamo vista anche alla conduzione di Detto Fatto.

Nel 2018 Serena Rossi aveva invece condotto su Real Time Da qui a un anno. Ora la rivedremo sulla Rai per questo programma che, come anche la collocazione nel palinsesto al sabato sera dimostra, c’è molta aspettativa, se non altro per via di quanto successo stia avendo in Francia.