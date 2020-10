I videogiochi della saga di Assassin’s Creed hanno avuto un successo incredibile: i videogames diventano ora una serie TV targata Netflix.

Gli appassionati di videogiochi conoscono bene la saga di Assassin’s Creed: da quando, nel 2007, la Ubisoft ha lanciato il primo videogioco della serie, il numero di persone che si sono appassionate alla storia e che hanno iniziato a vestire i panni dell’assassino sulle proprie console o computer è aumentato sempre più a dismisura. Un successo enorme che ha ora spinto Netflix a realizzare una serie TV proprio tratta da questi videogiochi. L’annuncio dell’arrivo di una serie su Assassin’s Creed, com’era prevedibile, ha immediatamente suscito l’entusiasmo dei tanti fan.

Assassin’s Creed: la serie TV

Dettagli precisi riguardo alla serie TV Assassin’s Creed non sono ancora noti, l’unica cose certa è che si farà, come ha anche confermato Peter Friedlander, il vice presidente della divisione serie originali di Netflix.

“Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft e dare vita alla narrazione ricca e multistrato per cui Assassin’s Creed è amato” ha dichiarato Peter Friedlander.

“Dai suoi mondi storici mozzafiato e dall’enorme attrattiva mondiale come uno dei franchise di videogame più venduti di sempre, ci impegniamo a creare con cura dell’intrattenimento epico ed emozionante basato su questa proprietà distinta e fornire un’immersione più profonda per i fan e i nostri clienti in tutto il mondo” ha poi proseguito.

Assassin’s Creed: i videogiochi

I videogiochi della serie TV sono ambientate in diversi periodi storici, da quello delle Coricate all’antico Egitto, fino ad arrivare anche al Rinascimento italiano.

Non è chiaro quali di questi ispirerà la serie TV e nemmeno se quella raccontata del live action sarà invece una storia a sé, che non abbiamo ancora visto nei vari videogiochi. L’unica cosa per ora certa è che il protagonista indosserà la classica veste bianca con tanto di cappuccio. E non vediamo l’ora di vedere anche il salto della fede.

