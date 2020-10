Dopo il successo avuto dalla prima edizione, Il cantante mascherato torna su Rai Uno: appuntamento nel 2021 con Milly Carlucci.

Il cantante mascherato è stata una delle grandi novità del palinsesto televisivo di Rai Uno di questo 2020. La trasmissione condotta da Milly Carlucci, in onda per quattro puntate lo scorso gennaio, ha saputo conquistare il pubblico, come hanno dimostrato i buoni dati d’ascolto, superiori anche a quelli del Grande Fratello Vip in onda nelle stesse sere su Canale 5: per questo motivo il programma è stato confermato anche per una seconda stagione che sarà sempre condotta da Milly Carlucci.

Il cantante mascherato 2021: quando esce in TV

Ma quando sarà possibile vedere la nuova edizione de Il cantante mascherato? La risposta è a inizio dell’anno prossimo, per l’esattezza a partire da venerdì 29 gennaio 2021.

Milly Carlucci

A differenza della prima edizione, le puntate del programma non saranno quattro ma cinque: ogni venerdì sera, fino al 26 febbraio, il pubblico di Rai Uno potrà quindi divertirsi nel cercare di scoprire chi si nasconde dentro quei grandi pupazzi che si esibiscono sul palco.

La prima edizione del programma è stata vinta da Teo Mammucari, che ha battuto Al Bano, Alessandro Greco, Valerio Scanu, Fausto Leali, Emanuela Aureli, Arisa e Orietta Berti.

Il cantante mascherato 2021: i giudici

Alla conduzione del programma, come detto in precedenza, è stata confermata Milly Carlucci, ma conferme sono già arrivate anche per alcuni dei cinque giudici: nella seconda edizione rivedremo certamente Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo.

Tra le novità della seconda edizione di Il cantante mascherato, oltre al numero maggiore di puntate, ce n’è una anche che riguarda i concorrenti in gara: non saranno più otto i vip che si dovranno nascondere dentro i costumi da pupazzo ma saranno dieci.

Cambia anche lo studio: la trasmissione andrà in onda dall’Auditorio Rai del Foro Italico.